Модель, которую нашли возле дома внука Михалкова, пришла в сознание

По словам агента Ксении Пунтус, модель пришла в сознание, но находится в тяжелом состоянии Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Российская модель Ксения Пунтус, которая получила серьезные травмы после возможного падения из окна квартиры внука Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ее агент Лилия.

«Ксения сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Да, она по-прежнему в Боткинской больнице находится», — приводит слова агента модели «Комсомольская правда». При этом представитель Пунтус не стала раскрывать, какие травмы получила модель, так считает это неэтичным. Агент добавила, что сама девушка пришла в сознание, но не может рассказать, что с ней произошло.

Издание сообщает, что модель получила множественные переломы ног и тяжелую травму головы.

Ксению Пунтус обнаружили ночью 11 января недалеко от дома ее молодого человека — Андрея Бакова, который приходится внуком режиссеру Никите Михалкову. Девушка была в легкой одежде, без сознания и с большим количеством травм, напоминает телеканал «Царьград». По предварительной информации, она могла выпасть из окна. Однако дворник, который нашел девушку, выдвинул версию, что ее выбросили из машины. Мать модели считает, что ее дочь пытались спрятать в кустах, чтобы ее не смогли найти, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».