Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

Новые схемы выплаты в рамках ГПП подойдут не всем россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая схема выплат в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) была предложена для того, чтобы россияне отказывались изымать вложенные средства в полном объеме. Это будет выгодно для всей пенсионной системы, но не для граждан. Об этом «URA.RU» рассказал бывший сотрудник Министерства финансов, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Ранее стало известно, что в рамках новой пенсионной системы россияне смогут получить свои накопления разом, но с этой суммы придется заплатить 13% подоходного налога. Но есть и второй вариант, согласно которому люди смогут получать пенсию пожизненно, а ее остаток унаследуют родственники.

«Новая система пенсионных накоплений завязана на доходности инвестирования. Да, возможно, некоторым удастся накопить такую сумму, на которую можно будет прожить несколько лет. Но у большинства доходность будет настолько мала, что выгоднее вывести деньги сразу и потратить их вне системы», — объяснил эксперт. По словам Буклемишева, такие варианты были предложены для того, чтобы россияне соглашались приобрести пожизненный пенсионный план — и таким образом вложенные средства сохранялись бы в системе.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что новая пенсионная система ориентирована на представителей среднего класса, чей месячный доход начинается от 45 тысяч рублей.