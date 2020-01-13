Видео, где Литвинова показывает травмированную ногу, выложила в Instagram Ксения Собчак Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

Актриса Рената Литвинова, попавшая в ДТП 12 января, появилась в ресоране. Видео с участием 53-летней актрисы и режиссера было опубликовано в Instagram телеведущей Ксенией Собчак.

В результате аварии Литвинова травмировала руку и ногу. Кроме того, ей зашивали подбородок. Однако произошедшее ДТП не помешало ей отправиться праздновать свой день рождения в ресторан. «На мероприятии оказалась журналистка Ксения Собчак, которая и опубликовала видео, на котором можно рассмотреть ногу Литвиновой, покрытую огромными синяками», — пишут argumentu.ru.

Несмотря на травмы Литвинова, не выглядела подавленной или грустной. Однако актриса отказала поклоннику в просьбе сфотографироваться, сославшись на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова попала в ДТП во время прогулки по центру Москвы. Литвинову сбила девушка на Mercedes. Авария произошла в день рождения актрисы. Позднее хирург, оперировавший Литвинову, рассказал о ее хорошем состоянии.