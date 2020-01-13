12 января 2020

Хирург Ренаты Литвиновой оценил ее состояние после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Екатеринбург, литвинова рената
По словам врача, с Ренатой Литвиновой все хорошоФото: Анна Майорова © URA.RU

Рената Литвинова, накануне попавшая в ДТП, находится в хорошем состоянии. Об этом рассказал оперировавший ее врач Теймур Кулиев.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — приводит слова хирурга «Федеральное агентство новостей». При этом специалист подчеркнул, что более точные оценки состоянию актрисы пока давать рано, поскольку для этого должны пройти минимум сутки.

Авария произошла вечером 12 января на пересечении Тверского бульвара и Сытинского переулка. Когда Рената Литвинова переходила дорогу на пешеходном переходе, на нее наехал Mersedes. Актриса ушла с места аварии до того, как туда прибыли сотрудники ГИБДД. Девушка-водитель заявила им, что актриса была пьяна. Позже в разговоре с «URA.RU» эту информацию опровергла представительница звезды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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