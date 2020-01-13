Хирург Ренаты Литвиновой оценил ее состояние после ДТП

Рената Литвинова, накануне попавшая в ДТП, находится в хорошем состоянии. Об этом рассказал оперировавший ее врач Теймур Кулиев.
«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — приводит слова хирурга «
Авария произошла вечером 12 января на пересечении Тверского бульвара и Сытинского переулка. Когда Рената Литвинова переходила дорогу на пешеходном переходе, на нее наехал Mersedes. Актриса ушла с места аварии до того, как туда прибыли сотрудники ГИБДД. Девушка-водитель заявила им, что актриса была пьяна. Позже в разговоре с «URA.RU» эту информацию опровергла представительница звезды.