Суд определил дальнейшую судьбу легендарного предприятия «тюменской матрешки»

Здание СИБНАЦа также будет выставлено на торги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени продолжится банкротство бывшего главного разведчика недр «тюменской матрешки», предприятия СИБНАЦ. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

Решение о продлении процедуры конкурсного производства было принято арбитражным судом Тюменской области 13 января. Ходатайствовал об этом управляющий Руслан Салахов. Компания СИБНАЦ была признана банкротом 4 июля по иску компании «Инженерное бюро». Общая сумма долга превышает 2,9 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что СИБНАЦ начал распродажу имущества. На торги были выставлены принадлежащие научному институту автотранспорт и медали. Однако имущество предприятия оценивается в 983 млн рублей, данная сумма не сможет покрыть все его долги.

Компания была основана почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Региональная налоговая служба пыталась обанкротить еще одно принадлежащее его семье (сыну Андрею Брехунцову) крупное предприятие — «Геодата». Однако после погашение налоговой задолженности в размере 7 млн рублей дело о несостоятельности было закрыто.