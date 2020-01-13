Тюменский губернатор рассказал «URA.RU» о преемнике экс-замгубернатора Шевчик

Александр Моор сообщил агентству, что назначение произойдет в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый первый заместитель губернатора Тюменской области будет назначен в ближайшее время. Об этом на встрече, посвященной Дню печати, сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопрос «URA.RU».

«Пост первого замгубернатора должен занять человек, компетентный во всех темах: и в образовании, и в здравоохранении — потому что это важные сферы. Они касаются или наших детей, или вообще самого ценного в жизни. К счастью, такие специалисты у нас есть», — сообщил губернатор в ответе агентству. Таким образом он дал понять, что весь функционал первого замгубернатора будет сохранен. Назначение произойдет в ближайшее время. «Вы — „URA.RU“, пишете, что я долго принимаю кадровые решения. Думаю, что в этот раз будет иначе», — отметил Александр Моор.

Бывший первый замгубернатора Наталья Шевчик ушла в отставку 30 декабря. Предполагается, что она займет должность советника губернатора по стратегическим вопросам и будет курировать вопросы развития Западно-Сибирского НОЦ, «Медицинского города», а также сотрудничества с центром инноваций Сколково. Как сообщают инсайдеры агентства, Наталья Шевчик может стать одним из депутатов Тюменской областной думы.

Ранее «URA.RU» писало, что на должность первого замгубернатора рассматриваются кандидатуры ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова, главы департамента по общественным связям Павла Белявского и главврача Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова.