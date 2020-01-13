Для Универсиады в Екатеринбурге изменили название

Международная федерация студенческого спорта (FISU) с 2020 года отказалась от названия «Универсиада» и переименовала спортивное мероприятие во «Всемирные студенческие игры». Об этом говорится в официальном заявлении организации. Турнир летом 2023 года пройдет в Екатеринбурге.
«Новая визуальная идентификация FISU отражает наше видение будущего. В течение 70 лет мы руководили международным университетским спортивным движением, и теперь, в динамичном новом мире, мы соединяем точки между историей и будущим», — отметил президент FISU Олег Матыцин. Решение было принято по итогам генассамблеи в Турине, которая прошла в ноябре 2019 года. На данный момент в составе международной федерации числится более 170 стран.
Летние Всемирные студенческие игры в 2021 году пройдут в Чэнду (Китай), а зимние — в швейцарском Люцерне. В 2023 году турнир должен пройти в Екатеринбурге несмотря на решение WADA о запрете для России в течение ближайших четырех лет участвовать и организовывать международные спортивные игры. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. С организацией конкурса на эмблему Универсиады-2023 уже возник ряд проблем.