Мэрия Екатеринбурга исполнила угрозу в адрес журналистов и обратилась в полицию

Через несколько дней после открытия обновленного сквера за Оперным неизвестные разбили установленные в нем фонари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга обратилась в полицию с двумя заявлениями: в первом мэрия просит силовиков разобраться с вандализмом в сквере за Оперным театром, во втором — изучить публикацию издания 66.RU, посвященную этому. «Сегодня [в полицию] было направлено обращение в правоохранительные органы по поводу вандализма (статья 214 УК РФ — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства.

В другом заявлении администрация попросила силовиков проверить действия журналистов 66.RU на предмет подстрекательства к противоправным действиям — вандализму (статья 33 УК РФ). «Журналисты [66.RU] своей публикацией показывают, что, если горожанам что-то не нравится, они могут бить фонари, выражая протест. Из-за этого городу может быть нанесен ущерб», — объяснил мотивацию городских властей собеседник «URA.RU».

Заявления были направлены в городской отдел полиции №7. На момент публикации получить оперативный комментарий представителей МВД не удалось.

Как писало «URA.RU», через несколько дней после открытия реконструированного сквера за Оперным театром неизвестные разбили установленные в нем фонари. После этого издание 66.RU расставило в сквере указатели с надписями «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» и посвятила этому колонку, опубликованную 10 января. Через несколько часов после появления на сайте материала в мэрии заявили о намерении привлечь к ответственности журналистов и вандалов.

Городские власти обвинили агентство в «нагнетании информационной повестки». В самом СМИ, в свою очередь, отрицают причастность к порче объектов общественного пространства и заявляют о непонимании сути претензий со стороны властей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью «URA.RU» разъяснял, что мэрия хочет «проверить наличие признаков состава [преступления] по призывам к вандализму».