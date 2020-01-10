Мэрия Екатеринбурга хочет наказать журналистов за статью о благоустройстве

Власти Екатеринбурга намерены привлечь журналистов к ответственности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы привлечь екатеринбургский портал 66.ru к ответственности за акцию в центре города. Журналистов издания обвинили в провокации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, составлением обращения к силовикам занимается правовой департамент.

Ранее 66.ru, критикуя мэрию за проваленное благоустройство сквера у Оперного театра, разместило на площадке указатели с надписями «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского». Акции посвящена авторская колонка, вышедшая на портале утром 10 января.

«Создаваемые — и публично признаваемые — рядом интернет-изданий провокации — не что иное, как попытка нагнетания информационной повестки, как правило, несколько скудной в постпраздничные январские дни. <…> Органы местного самоуправления Екатеринбурга призывают граждан не поддаваться на провокации и, по мере возможностей, препятствовать нарушению общественного порядка», — заявила начальник правового департамента мэрии Татьяна Ширяева.

Также в мэрии отметили что, несмотря на действия подрядчика, который срывал сроки реконструкции сквера за Оперным театром, городские власти «справились с долгостроем, затянутым не по их вине».

В разговоре с «URA.RU» директор 66.ru Богдан Кульчицкий отметил, что «не до конца понял, в чем обвиняют редакцию». «В релизе сказано, что они „готовят заявление с целью привлечения к ответственности“. То есть юристы мэрии собираются написать заявление в полицию, чтобы привлечь нас к ответственности, но за что, я не понял. Я переслал релиз нашим юристам, чтобы они дали правовую оценку происходящему. Сейчас мы готовим материал, в котором она будет изложена», — рассказал медиаменеджер.

На момент публикации получить комментарий вице-мэра по связям с общественностью Екатерины Куземки не удалось.