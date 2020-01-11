Глава Екатеринбурга объяснил «URA.RU» атаку мэрии на СМИ

Мэр Екатеринбурге «просмотрел» статью и доверяет позиции юристов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый скандал года с участием мэра Екатеринбурга: администрация муниципалитета намерена обратится в полицию, чтобы проверить акцию журналистов портала 66.RU. В отремонтированном сквере, где неизвестные разбили фонари, они поставили таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» и опубликовали колонку, в которой рассуждали о причинах уничтожения подсветки. В интервью «URA.RU» мэр города Александр Высокинский утверждает, что не был инициатором обращения к силовикам и объясняет причины этого решения.

— Александр Геннадьевич, зачем мэрия Екатеринбурга требует привлечь к ответственности журналистов интернет-издания «66.ру», которые организовали флешмоб «Улица разбитых фонарей»?

Журналисты поставили таблички рядом с разбитыми фонарями Фото: telegram-канал 66.ru

— Мы хотим попросить наших коллег из правоохранительных органов проверить наличие признаков состава [преступления] по призывам к вандализму, чему-то еще.

— На что вы рассчитываете, привлекая к теме полицию?

Спустя 6 часов после появления колонки на портале 66.RU мэрия разместила релиз о том, что правовой департамент администрации города направит заявления в полицию для привлечения к ответственности сотрудников издания

— Нам надо просто понять: вот этот [проект] является призывом к вандализму или не является. Если сегодня пресса будет подобные вещи стимулировать, показывать молодому поколению, как это круто — «вот разбили, там флешмоб» — куда мы придем-то?

— Почему просто не позвонить в агентство, сказать «что вы творите»?

— Надо дать и пресс-службе, и органам возможность разобраться. А для меня важнее, чтобы свалка перестала гореть.

— Если полиция увидит нарушения, какое наказание, на ваш взгляд, должны понести журналисты?

СМИ и общественники не раз критиковали низко расположенные фонари, которые практически сразу разбили неизвестные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— У меня ни желания крови, ничего. У нас цель — объяснить гражданам, что так делать плохо. Рушить благоустройство плохо.

— А может, нормальные фонари в сквере за Оперным Театром сделать? Высокие, чтобы их не били?

— Фонари там стоят и маленькие, и высокие. Контракт был заключен в 2018 году, под федеральные деньги. Проект был утвержден и корректировке не подлежал. Мы сейчас смотрим, как сделать нижние фонари антивандальными. Понимаешь, когда в городе начали ставить стеклянные остановки, их били пять лет [подряд]. И Аркадий Михайлович [Чернецкий, мэр Екатеринбурга], говорил: «надо ставить и ставить, потом привыкнут». Город — это не здание, не сооружение, это люди. У человека в голове может быть желание что-то сломать, но нам такие граждане не нужны. Они же вырастут потом, еще детей нарожают, и все они будут что-то ломать и рушить.

— Ошибки с фонарями учтут, когда будут делать, к примеру, парк им. Энгельса?

Мэрию критиковали за долгие работы в компактном сквере за Оперным: работы не были завершены ни к торжественному Дню города в августе, ни к официальному в ноябре Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

— Если вы заметили, в новом благоустройстве такого нет.

— Я говорил со старожилами мэрии, за 30 лет администрация города ни разу не просила полицию проверить публикации журналистов. Почему это сделано сейчас?

— Мы же говорим проверить на признаки состава. Если состав есть — нужно садиться и разговаривать, что делать.

— То есть вы подозреваете, что он есть?

— Если у меня юристы говорят, что есть, надо, чтобы их проверили.

— Обращение — ваша инициатива?

— Нет, у меня есть достаточно много департаментов, которые занимаются.

— С вами согласовывали такой шаг?

— Я [был] в курсе.

— Вы сами читали колонку 66.RU с критикой благоустройства города?

— Колонку я просматривал: уверяю вас, у меня не так много времени, чтобы сидеть и читать. Я считаю, что это [содержимое] глупость, но я не могу комментировать действия взрослых людей, Бог им судья.

— То есть никто из окружения не насоветовал?

— Принципа «я не читал, но мне рассказывали» здесь нет. Здесь речь о том, что нам нужно вместе посмотреть, в том числе с городским сообществом, и понять: когда в городе существует вандализм, мы это подаем таким способом или не подаем?

— А имеет ли права мэрия командовать СМИ, чтобы говорить, как подавать, а как нет?

— Нет, конечно. Нам оно зачем? Мы ради этого рушили великую страну, чтобы потом не командовать СМИ.