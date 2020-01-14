К банкротству легендарного предприятия тюменской «матрешки» подключилась налоговая служба

Налоговая служба планирует получить с «СибНАЦ» более 830 тыс. рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление налоговой службы по Тюменской области подключилось к банкротству компании «СибНАЦ» — некогда основного разведчика ямальских недр. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Компания «СибНАЦ» признана несостоятельной 4 июля 2019 года.

Геологическое предприятие задолжало налоговикам более 830 тыс. рублей. Из официальных документов следует, что «СибНАЦ» не заплатил налоги на доходы физических лиц, которые получали зарплату на предприятии. Региональное УФНС просит арбитражный суд Тюменской области включить его в реестр должников. Решение суда по заявлению пока не известно.

«СибНАЦ» признан банкротом по иску предприятия «Инженерное бюро». Общая сумма долгов предприятия составляет около 2,9 млрд рублей. Компания, которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», — одна из старейших на геологическом рынке тюменской «матрешки». Предприятие было создано почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым.