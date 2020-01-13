Составлен список уральских депутатов Госдумы, которые не смогут переизбраться

По мнению экспертов, более половины депутатов Госдумы могут не переизбраться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу несколько уральских депутатов Госдумы могут не переизбраться на следующий срок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами портала «Депутат Клуб».

В рейтинг с низкой вероятностью переизбрания попали депутаты от Свердловской области: единороссы Алексей Балыбердин, Сергей Чепиков, Максим Иванов и депутат от КПРФ Николай Езерский. По прогнозам политологов, меньше шансов на переизбрание также у депутатов от Тюменской области — коммуниста Павла Дорохина и единоросса Ивана Квитки (председатель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» — прим.ред.), депутатов от Ханты-Мансийского автономного округа Татьяны Гоголевой, Александра Сидорова и депутата от партии ЛДПР Евгения Маркова. Также в список включили единоросса от Челябинской области Андрея Барышева, депутата «ЕР» от Пермского края Алексея Бурнашова и депутата «ЕР» от Курганской области Александра Ильтякова.

Значительно меньше уральских депутатов оказалось в списке народных избранников с высокой вероятностью переизбрания. По подсчетам экспертов, переизбраться на новый срок больше возможности у свердловских депутатов Зелимхана Муцоева и Павла Крашенинникова, челябинского депутата Владимира Бурматова, тюменского единоросса Анатолия Карпова, пермских депутатов от «ЕР» Андрея Исаева и Игоря Сапко.

«У половины депутатов Госдумы нет шансов на переизбрание, причем наиболее высокая ротация состоится в СР («Справедливой России), самая низкая в «Единой России»», — отмечают политологи.

Российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев составили восьмой интегральный рейтинг депутатов Госдумы. Исследование вероятной переизбираемости депутатов в 2021 году проводилось во время осенней сессии Госдумы — с сентября по декабрь прошлого года. В составлении рейтинга участвовали 873 члена экспертных клубов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Иркутска. В рамках данного исследования политологи оценили коэффициент переизбрания депутатов, разделив их на три категории: с высокой, средней и низкой вероятностью переизбраться на следующий срок.