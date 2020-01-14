Правительство не включило закон о новой пенсионной системе в план на 2020 год

Новая пенсионная система, более известная как «гарантированный пенсионный план» (ГПП), не попала в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление.
«ГПП — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году», — сообщает издание.
Как отмечают эксперты, запуск новой пенсионной системы может быть перенесен с ранее планировавшейся даты 1 января 2021 года на 2022 год или более поздние сроки. «Учитывая технологическую сложность концепции ГПП, <…> запуск системы и в 2022 году выглядит малореалистичным», — прогнозирует гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.
В Минфине изданию сообщили о том, что сейчас система ГПП исправляется в соответствии с предложениями и правками, поступившими в ведомство из заинтересованных организаций. В министерстве подчеркнули, что документы по новой пенсионной системе будет внесены в правительство после окончания «согласительных процедур».
Основная цель ГПП — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию. Вхождение в систему для россиян будет исключительно добровольным, а договор будет вступать в силу после первого платежа. Участник программы сможет определить размер взноса самостоятельно с постоянной возможностью изменить его. Однако часть экспертов уверена, что новая схема окажется невыгодной.