В Госдуме предлагают запретить запуск фейерверков около жилых домов

Фейерверки нельзя будет запускать на расстоянии менее 500 метров от жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут ввести официальный запрет на использование пиротехники рядом с жилыми домами и больницами. Такое предложение депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС России.

По его мнению, нужно запретить использование фейерверков на расстоянии менее 500 метров от больниц и жилых домов, пишет RT. «К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми», — добавил он. Депутат также отметил, что в больницах могут находиться пациенты в тяжелом состоянии. Для них шум от фейерверков может стать проблемой.

Федоров подчеркнул, что люди не всегда в курсе всех особенностей использования пиротехники. В некоторых случаях это может нанести ущерб зданию или привести к пожару. Сейчас пиротехнику запрещено использовать в квартирах и на балконах, а также на территории пожароопасных объектов и парков и во время митингов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники. По его мнению, такие занятия стоит проводить незадолго до новогодних каникул, пишет «Национальная служба новостей». Как писало «URA.RU», в новогоднюю ночь в Тюмени один из зарядов фейерверков выстрелил в находившихся рядом людей.