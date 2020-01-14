Решение о съемке новых роликов зависит от реакции свердловчан на первые видео Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ролики, в шутливой форме рассказывающие о достижениях свердловских властей, вскоре появятся в официальных группах в соцсетях. Всего подготовлено три видео, сообщил источник «URA.RU».

В первом ролике уралец, сидя перед телевизором, сомневается в том, что рассказывает диктор о позитивных изменениях в регионе. Мужчину телепортируют сначала в сквер рядом с уральским полпредством, затем — на набережную в свердловском городе Верхней Туре. Обе площадки были благоустроены летом 2019 года.

В департаменте информационной политики «URA.RU» подтвердили, что это — официальные видео. «Идет поиск нового языка общения, новых форм взаимодействия с аудиторией социальных сетей. Это такая попытка сформулировать „правила перевода“ с языка официальных отчетов на язык новых медиа, понятный и пользующийся доверием. Если первый опыт будет удачным, то такая практика продолжится, как по теме национальных проектов, так и по другим темам», — заявила «URA.RU» директор департамента Юлия Прыткова.

В ролике видны смысловые ошибки: например, квартира оформлена в «советском стиле», при этом, судя по ролику, расположена в одном из самых новых новом в центре Екатеринбурга — ЖК «Кандинский». Видеоконтент готовил ГАУСО «Информационно-аналитический центр», подконтрольный региональному департаменту информационной политики. «URA.RU» не сообщили стоимость производства материалов.

«Так про нацпроекты еще никто не рассказывал. Конечно, „прогрессивная“ часть общества сейчас разнесет ролик в пух и прах — хайп ему обеспечен. Ролик будет генерировать трафик, за который сейчас идет жесткая борьба», — оценил видео политолог Александр Белоусов.