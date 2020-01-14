Часть из журналистов сообщили, что покинули «Серебряный дождь» из-за конфликта с новым руководством Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больше половины сотрудников «Серебряного дождя — Екатеринбург» покинули радиостанцию за последние две недели. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Московское руководство «Серебряного дождя» считает, что нет проблем в «обновлении» коллектива и обдумывает вариант передачи управления.

«Уволилось около десятка сотрудников: от директора, до рекламного отдела и всех ведущих, в том числе рубрик», — рассказал инсайдер. На данный момент известно, что сотрудничество с радиостанцией прекратили ведущая Мария Богута, шоумен Александр Цариков, ресторанный критик Яков Можаев и радиоведущий Дмитрий Горчаков. Часть из журналистов сообщили, что покинули «Серебряный дождь» из-за конфликта с новым руководством.

Информацию об увольнении сотрудников в беседе с «URA.RU» подтвердил новый главред «Серебряный дождь — Екатеринбург» Алексей Назаров. «Мы пока обходимся своими силами. И нам хватает людей, чтобы закрывать весь эфир. [Руководитель пресс-центра ТАСС-Урал] Людмила Зызо пока работает в утреннем эфире. У нее есть контракт», — уточнил он.

Известно, что для обсуждения будущего станции в начале недели в Екатеринбург приехал гендиректор «Серебряного дождя» Андрей Неклюдов. Он объяснил «URA.RU», что все кадровые решения были согласованы. «Это обычное обновление. Ничего в этом нет. Это на работу радиостанции никак не влияет. Эффективность бывших сотрудников была поставлена под сомнение, что и выразилось в конкретной рентабельности радиостанции. В таких ситуациях любой менеджер принимает действия, которые направлены на выравнивание экономики. Это наше совместное решение», — уточнил Неклюдов.

По данным «URA.RU» в ближайшее время Неклюдов и владелец крупнейшей радиовещательной группы Свердловской области Николай Грахов обсуждают возможное бизнес-партнерство. «Сейчас они согласовывают детали договоренностей», — рассказал источник. В беседе с агентством Грахов подтвердил факт переговоров с радиостанцией.

Радиостанция «Серебряный дождь» — медиабизнес гендиректора Дмитрия Савицкого, который приносит прибыль учредителям. В последние годы в Екатеринбурге радиостанция меняла собственников и даже временно не выходила в эфир. Долгое время руководство не могло перезапустить утреннее шоу.