Владимир Путин выступит 15 января в 12:00 в «Манеже» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 15 января в 12:00 (по московскому времени) выступит в центральном выставочном зале «Манеж» с посланием Федеральному собранию. Посмотреть выступление главы государства читатели «URA.RU» смогут не только по телевизору — для вашего удобства мы совместно с телеканалом RT показываем трансляцию прямо на нашем сайте.

С 2000 года Владимир Путин обращался к парламенту России 15 раз. Помимо членов обеих палат парламента на мероприятие приглашаются председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор РФ, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены правительства, Госсовета, Общественной палаты, главы основных конфессий, губернаторский корпус, а также журналисты (в этом году аккредитованы 885 представителей российских и зарубежных СМИ).

В прошлом году площадкой для выступления президента был выбран «Гостиный двор», поскольку традиционный Георгиевский зал Кремлевского дворца на тот момент находился на ремонте. Рекордным по времени было послание в 2018 году — оно продлилось два часа и было посвящено успехам страны в оборонном комплексе. В 2019-м Путин сосредоточился на внутренней политике и поиске «позитивной повестки», что заняло 1,5 часа.

В этом году Владимир Путин признался, что намерен затронуть в своем послании вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и с преодолением бедности. Речь президента будут транслировать на крупных экранах в Москве, в аэропортах, метро, поликлиниках, а также на Эльбрусе и на борту Международной космической станции.