Сегодня Владимир Путин продолжит разговор с элитой, начатый на форуме «Россия зовет!»

Владимир Путин выступит с обращением Фото: Официальный сайт Президента РФ

Сегодня президент России Владимир Путин в полдень выступит в московском «Манеже» с посланием Федеральному Собранию. Работа над ним шла все новогодние каникулы и была продолжена после их завершения. Глава государства анонсировал журналистам, что магистральной темой его выступления станет работа по повышению благосостояния россиян.

Последние соцопросы показывают, что жители страны недовольны своим финансовым положением. Статистики сообщают о снижении на 6-7% реальных доходов населения по сравнению с уровнем 2014 года. Впервые о том, что нужно перезапустить «мотор» экономики Путин заявил осенью прошлого года на форуме «Россия зовет!». Тогда он указал на то, что хотя зарплаты россиян растут, реальные доходы стоят на месте. Бизнесмены говорили о страхе работы из-за конфликтов с силовиками. Президент к этому добавил: «Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан — это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру».

Ожидается, что сегодняшнее послание станет продолжением темы и Владимир Путин озвучит новые меры по борьбе с бедностью.

Сейчас почти 20 миллионов россиян (13,5% всего населения) официально считаются живущими за чертой бедности. В России этот показатель исходя из прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет 11 185 рублей. В то же время Всемирный банк в качестве измерения глобального уровня бедности для стран, сопоставимых по уровню развития с Россией, использует показатель в 5,5 доллара США в день. Исходя из этого параметра, число жителей России, живущих за чертой бедности, к 2015 году осталось на уровне 0,5% (в 1999 году этот показатель составлял 12,7%).

При этом социологи выделяют также субъективный показатель бедности. По некоторым данным, до 40% жителей России считают себя бедными.