Свердловскую область ждут новые pr-расходы на Универсиаду

Логотип Универсиады-2023 перестал быть актуальным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловской области придется заказать новый логотип Универсиады-2023 после того, как Международная федерация студенческого спорта (FISU) провела свой ребрендинг, рассказали «URA.RU» источники. По оценкам экспертов, проект может обойтись региону в несколько миллионов рублей.

«Не исключено, что студенческим играм в Екатеринбурге придется подбирать новый логотип. Дело в том, что в нынешнем изображении присутствуют элементы из устаревшей айдентики FISU, например, пять звезд, символизирующие континенты. Если будет соответствующее распоряжение FISU, то логотип игр изменится», — сказал источник «URA.RU» в оргкомитете.

Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов подтвердил «URA.RU», что у студенческих игр будет новый логотип. «Но это не связано с изменениями в FISU. Нынешний логотип был создан для заявочной кампании. А непосредственно для организации соревнований нужен другой, мы будем проводить конкурс на его разработку», — ответил «URA.RU» Чернов.

Новый логотип, согласно общей практике, может стоить для региона до 10 млн рублей, рассказал «URA.RU» руководитель комитета по развитию АКАР Урал Валерий Гылка. Во многом цена зависит от того, кто будет заниматься работой. «Если это какое-нибудь региональное агентство, то оно выполнит задание за сравнительно небольшие деньги. В то же время сделает существенную наценку, чтобы обезопасить себя от различных форс-мажоров, которые случаются при работе с госструктурами, — подчеркнул Гылка. — У федеральных компаний цены выше в десятки и сотни раз. Их арт-директора и дизайнеры стоят не малых денег».

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сказал «URA.RU», что с создание нового логотипа не станет дополнительной нагрузкой для регионального бюджета: «В бюджете Универсиады-2023 основные средства — федеральные».

Накануне FISU сменила свой логотип и переименовала Универсиаду во Всемирные студенческие игры.