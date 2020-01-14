Губернатор Шумков собирает депутатов и уезжает в Москву

Делегация от Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым полетит в Москву. В столице 15 января чиновники, депутаты и общественники заслушают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Информацию «URA.RU» сообщил инсайдер из окружения губернатора.
«Из Кургана в Москву от региона отправится спикер облдумы Дмитрий Фролов. Полетят также представители Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов и Валерий Яхонтов», — рассказал источник.
Он добавил, что в Центральном выставочном зале «Манеж», где пройдет выступление главы государства, будут присутствовать депутаты Госдумы от Курганской области — Александр Ильтяков, Василий Шишкоедов. Сенаторы — Елена Перминова, Сергей Лисовский. В пресс-службе губернатора Курганской области «URA.RU» подтвердили, что глава региона собирается в поездку.
Согласно распоряжению, опубликованному на интернет-портале правовой информации, присутствовать на выступлении будут члены правительства РФ, представители Конституционного и Верховного судов России, генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, а также председателей Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты. На послание Федеральному Собранию также приглашены члены Государственного совета РФ и главы основных конфессий.
Телевизионная трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Это будет 25-е президентское послание и 15-е обращение Владимира Путина.