В Литве хотят праздновать день взятия Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк «Зарядье». Москва, кремль, парк зарядье, собор василия блаженного
Литовский депутат предложил отмечать вступление войск в МосквуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Литовский депутат Арвидас Анушаускас предложил отмечать годовщину взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Он призвал присоединиться к празднованию и Польшу.

«Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад», — написал Анушаускас на своей странице в Facebook. Он также предложил России праздновать событие, когда, по словам литовского депутата, Москва была «освобождена от ига неграмотного дворянства», сообщает «Царьград».

Анушаускас также отметил, что предложил ввести новый праздник в ответ на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Ранее она удивилась тому, что Польша не собирается отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от фашистских захватчиков, передает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...