В Литве хотят праздновать день взятия Москвы

Литовский депутат Арвидас Анушаускас предложил отмечать годовщину взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Он призвал присоединиться к празднованию и Польшу.
«Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад», — написал Анушаускас на своей странице в Facebook. Он также предложил России праздновать событие, когда, по словам литовского депутата, Москва была «освобождена от ига неграмотного дворянства», сообщает «
Анушаускас также отметил, что предложил ввести новый праздник в ответ на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Ранее она удивилась тому, что Польша не собирается отмечать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от фашистских захватчиков, передает «Национальная служба новостей».