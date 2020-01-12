Климатолог объяснил, почему в России теплеет быстрее, чем в других странах

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, потому что государство расположено в поясе, где суши больше, чем воды. Об этом рассказал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
«Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая», — приводит его слова «Российская газета». Отмечается, что также сказывается рельеф. В Арктике потепление идет еще быстрее.
Климатолог подчеркнул, что изменения в разных концах России сильно отличаются. По его словам, две трети территории страны расположены в зоне вечной мерзлоты, и глобальное потепление является только одним из протекающих явлений. Сейчас также на территории РФ меняется режим осадков и режим циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане, что приводит к изменению погоды.