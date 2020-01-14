Создатели фильма с Курентзисом в главной роли подадут в суд на Минкульт

В фильме с Теодором Курентзисом нашли признаки порнографии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатели фильма «Дау», в котором сыграл бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, планируют судиться с Министерством культуры России. Об этом сообщил представитель режиссера картины Ильи Хржановского.

Создателям «Дау» пришел ответ от Минкультуры РФ, в котором указано, что в четырех частях многосерийного фильма эксперты министерства усматривают признаки порнографии. «[В письме также указано], что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», — цитирует представителя Хржановского «Интерфакс». По его словам, создатели картины будут судиться с министерством.

Ранее Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем эпизодам сериала: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера». Причиной отказа, по данным министерства, послужило то, что в фильме присутствует пропаганда порнографии.

«Дау» — многосерийный фильм режиссера Ильи Хржановского о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. Работа над биографией ученого началась еще в середине 2000-х. В 2006 году Минкультуры РФ выделило на съемки картины 22,5 миллиона рублей, однако позже решило отозвать всю сумму господдержки и взыскать проценты в размере 30,5 миллиона рублей. Главную роль в фильме исполнил Курентзис.