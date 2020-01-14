В Минфине раскрыли, когда представят новую пенсионную систему

Доработанный законопроект будет опубликован на сайте в марте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Минфин планирует в марте внести в правительство РФ законопроект о новой пенсионной системе, известной как «Гарантированный пенсионный план» (ГПП). Перед этим министерству предстоит доработать проект, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Мы продолжаем работу над законопроектом о ГПП, планируем в марте внести его в правительство РФ», — цитирует Моисеева RNS . Как отмечает замминистра финансов, сбор предложений по улучшению законопроекта был недавно завершен, в данный момент все идеи анализируются. По итогу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов будет повторно опубликован доработанный текст.

По словам Моисеева, вторая редакция законопроекта будет составлена с учетом предложений участников рынка: общественных организаций, работодателями, отраслевыми ассоциациями и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Ранее стало известно, что законопроект о ГПП не вошел в опубликованный план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. По мнению экспертов, запуск новой накопительной пенсионной системы может быть перенесен с запланированной даты 1 января 2021 года на 2022 год и еще более поздние сроки.

Новая пенсионная система призвана предоставить гражданам России возможность копить средства на будущую пенсию за счет самостоятельных взносов с зарплат в НПФ. Отмечается, что присоединение к программе будет добровольным. Участник системы сможет установить желаемый размер взноса и будет иметь изменить его. Новая система заменит прежнюю модель формирования пенсионных накоплений «Индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), предложенную Минфином и Центробанком в 2016 году.