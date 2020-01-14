Пенсионеры по всей стране жалуются на копеечные доплаты к пенсии

Часть пенсионеров, узнав о мизерных доплатах, начинает иронизировать. Другие — плакать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россияне по всей стране жалуются на мизерные прибавки к пенсии. После того, как стало известно о курганской бабушке, чью пенсию проиндексировали на один рубль и 14 копеек, пожилые граждане по всей стране начали рассказывать о таких же ситуациях.

После публикации новости о курганской пенсионерке в редакцию «URA.RU» поступило большое количество обращений от других пенсионеров, попавших в аналогичные ситуации. Кому-то пенсию не проиндексировали вообще, а те, кому выплаты увеличили, остались недовольны. Одному из читателей пенсию подняли на 1 рубль 9 копеек, другому — на 1 рубль 3 копейки, третьему — на 79 копеек.

В социальных сетях граждане тоже жалуются на невысокую прибавку. «Маме подняли пенсию. На 26 рублей. Хочется вернуть эти щедрые деньги отправителю», — написал в социальных сетях один из жителей Санкт-Петербурга.

Пенсионеры из регионов также сообщают о раздражающих их мизерных прибавках. Так, 70-летнему саратовскому пенсионеру Александру, который получает пенсию 8767 рублей, в наступившем году прибавили один рубль и одну и копейку. «Не знаю, что и делать с такими огромными средствами», — цитируют слова пенсионера в Twitter. Другая пенсионерка из Саратова отметила, что «побогаче будет», так как ей прибавили один рубль и три копейки. В соцсетях также появилась информации о россиянке, пенсию которой проиндексировали на 10 копеек. Она получала 8 654 рубля и 53 копейки, а теперь будет получать 8 654 рубля и 63 копейки.

В ПФР «URA.RU» объясняли, что такая ситуация возможна у пенсионеров, которым была начислена минимальная пенсия. Таким пенсионерам назначают социальные выплаты и пенсия достигает прожиточного минимума в размере 8750 рублей. При этом прибавка идет только на начисленную пенсию, и если она достигает прожиточного минимума, то социальные доплаты сокращают. В итоге, пенсионеры получают копеечные надбавки.