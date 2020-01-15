Перед судом предстанет мошенник, укравший личные данные клиентов уральского отделения Сбербанка

Молодой человек свою вину признал полностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Волгограде перед судом предстанет экс-сотрудник ООО «Национальная служба взысканий» Антон Бутурлакин, который в октябре прошлого года похитил и продал личные данные более пяти тысяч клиентов уральского отделения Сбербанка.

Базу в 5 200 клиентов Бутурлакин, по версии следствия, продал за 40 тысяч рублей, зарегистрировавшись в сети darknet, как «Антон 2131», пишет « Коммерсант ». Будучи коллектором он имел доступ к специальному программному обеспечению, которое используется для обеспечения контроля над электронными документами, содержащими банковскую тайну.

Работать в НСВ Бутурлакин начал с 1 октября прошлого года. Спустя несколько дней в Сбербанке обнаружили утечку сначала 200, а затем и 5 тысяч клиентов уральского отделения банка. В финорганизации тогда подчеркнули, что утечек данных клиентов из самого банка или его дочерних компаний не было.

В НСВ признали, что их сотрудник, действительно злоупотребляя служебным положением, получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров для дальнейшей продажи. Молодой человек свою вину признал полностью. Его будут судить по (ч. 3 ст. 183 УК РФ) «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Глава Сбербанка Герман Греф комментируя утечку личных данных 5 тысяч клиентов банка, отметил, что до этого инцидента Сбербанк был сосредоточен на защиту данных от внешних атак, но в то же время уделяли мало усилий для внутренней безопасности. Случившееся, по словам топ-менеджера, стало «суровым уроком» для банка.