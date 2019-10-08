Данные пяти тысяч уральских клиентов Сбербанка утекли в интернет

В Сбербанке утверждают, что угрозы для средств клиентов нет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов. Если раньше кредитная организация говорила о 200, то теперь речь идет о 5000 учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, которая оказались на черном рынке.

«В конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности 5000 учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — говорится в сообщении банка. Там также подчеркнули, что эти карты уже перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет.

Между тем, утром 7 октября, как пишет газета «Ведомости», на одном из форумов теневого интернета была опубликована таблица предположительно с данными 1999 клиентов Сбербанка. В ней — ФИО, паспортные данные, номера карт, счета, лимиты на картах, места работы и жительства и т. д. Пин-кодов и CVV/СVC-кодов в таблице нет.

Журналисты издания обзвонили несколько человек и те подтвердили, что являются клиентами Сбербанка и держателями указанных кредитных карт. Кроме того, некоторым из них уже звонили мошенники, пытаясь узнать CVV/CVC-код.

Ранее, напомним, СМИ сообщили, что в «темном» сегменте интернета появилось объявление о продаже данных 60 млн россиян. Все они, по словам продавцов, якобы являются клиентами Сбербанка. В самой кредитной организации информацию опровергли, подчеркнув, что у них в обороте нет такого количества карт. После проведения проверки, как напоминает Nation News, стало известно, что от утечки пострадали 200 человек, а злоумышленник, который слил личные данных в интернет, был сотрудником банка.