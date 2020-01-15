В Совфеде назвали три причины, по которым россиянам урежут пенсии

Российским пенсионерам посоветовали не копить долги за ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России существуют три основных причины, которые могут повлиять на размер пенсий. По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бабиковой, в первую очередь на размер выплат влияют ошибки в расчетах при начислении пенсий, переезд в другой регион и долги пенсионера за ЖКХ.

Как пояснила Бабикова, главным понижающим фактором остается ошибка, которую допускают при начислении выплат. Влияет на размер выплат и переезд из северного региона с повышающими коэффициентами в южный. Третьей причиной, которую сенатор считает самой резонансной, является долг пенсионера за коммунальные услуги.

Сенатор Валерий Рязанский также подтвердил, что задолженность за ЖКХ влияет на размер пенсий. «Пенсии являются неприкасаемым доходом граждан, поэтому она не облагается налогами и вычетами. Но бывает, что есть задолженности, и пенсию могут уменьшить, но до определенной величины», — цитирует сенатора «Национальная служба новостей».

При этом Рязанский подчеркнул, что независимо от размера задолженности пенсию не могут урезать более чем на 50%. Рязанский также уточнил, что пенсионеры, прожившие в регионе с повышающим коэффициентом весь положенный срок, будут получать «северную» пенсию вне зависимости от нового места проживания. Сокращения выплат возможны лишь в связи с невыработкой стажа проживания.



Ранее издание VSE42.Ru сообщало, что российские мужчины после выхода на пенсию в среднем живут 7,5 лет, а женщины втрое дольше — более 22 лет.