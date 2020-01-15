Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Владимир Путин обратил внимание на тяжелую демографическую ситуацию в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

В России введут ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

«Выплаты на ребенка от трех до семи лет первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. И в 2021 году могут вырасти вдвое», — заявил Путин в послании Федеральному собранию. При этом российский лидер отметил, что при низких доходах семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка — это в среднем более 11 тысяч рублей.

По словам главы государства, сейчас в стране 147 миллионов человек, но Россия находится в сложной демографической ситуации. В какой-то период удалось выйти на прирост населения, но сейчас рождаемость вновь падает. И на данном этапе рождаемость меньше, чем во времена Великой Отечественной войны. «Эти прогнозы не могут не настораживать. Историческая обязанность — ответить на эти вызовы», — отметил Путин.

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию уже в 15 раз. В этом году в своем послании президент затронет вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан и с преодолением бедности. Речь президента будут транслировать на крупных экранах в Москве, в аэропортах, метро, поликлиниках, а также на Эльбрусе и на борту Международной космической станции.