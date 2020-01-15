Заместитель челябинского губернатора получит новую должность

Станислав Мошаров будет отвечать за местные выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров возглавит штаб «Единой России» по выборам в органы местного самоуправления в регионе, которые в сентябре пройдут одновременно с выборами в Законодательное собрание. Об этом «URA.RU» сообщил источник в «ЕР».

«Штаб будет общий, и по выборам в ЗСО, и по выборам на местах, — пояснил источник. — Но штаб по местным выборам станет отдельной единицей, внутри областного штаба. Предложили Мошарову стать руководителем».

В сентябре выберут более двух тысяч депутатов во всех городах и районах области, кроме Челябинска и Трехгорного. После этих кампаний в большинстве территорий состоятся выборы глав муниципалитетов через конкурсные процедуры.

«Штаб будет общий по всем выборам», — подтвердил «URA.RU» секретарь регионального отделения «ЕР», спикер Заксобрания Владимир Мякуш, но от подробностей воздержался. Заявил, что формирование штаба завершится к концу января.

«Такое предложение мне озвучили, — подтвердил „URA.RU“ Мошаров. — Я командный человек. Мы работаем с территориями вместе с Евгением Викторовичем (Голицыным). А нашу работу координирует Анатолий Андреевич (Векшин). Если решение, чтобы я возглавил штаб, будет принято, займусь этой работой. Мы по сути уже эту работу начали и постоянно ездим по области».

До октября Мошаров руководил гордумой Челябинска. Он избрался в Ленинский райсовет, но отказался от выдвижения в думу и сдал мандат, после того, как губернатор Алексей Текслер назначил его своим представителем, в статусе вице-губернатора, по северным территориям области. За юг области отвечает вице-губернатор Голицын. Работу Мошарова и Голицына координирует вице-губернатор по внутренней политике Векшин.