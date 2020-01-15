Осужденного по делу о беспорядках в Москве привезли на Урал в колонию для бывших силовиков

Бывшего сотрудника Росгвардии Кирилла Жукова, осужденного после беспорядков в Москве 27 июля, привезли в Свердловскую область. После непродолжительного пребывания в СИЗО-1 Екатеринбурга Жукова привезли в ИК № 13 в Нижнем Тагиле, где сидят бывшие полицейские, прокуроры, судьи и прочие силовики.
«Жуков уже находится в ИК-13, в пятницу его навещали. У него все в порядке, уральские условия ему нравятся, тем более есть с чем сравнивать. Он сидел в СИЗО №4 Москвы, в Пермских изоляторах № 1 и № 6 — условия там отвратительные, а на Урале порядок», — сообщила «URA.RU» Светлана Байтурина, адвокат Жукова.
По словам Байтуриной, Жукова сразу же трудоустроили. «Он получил работу в цехе, который выполняет заказы для „Уралвагонзавода“. Он доволен, железнодорожная тематика ему близка, ведь в прошлом он работал машинистом в метрополитене», — добавила Байтурина.
Адвокат говорит, что готовит иск в ЕСПЧ, а также кассационную жалобу в надежде хотя бы сократить срок заключения Жукова.
Кирилл Жуков является участником несогласованного с властями Москвы митинга, который проводился в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Жуков был признан виновным в том, что ударил по лицу росгвардейца Аскарбека Мадреймова, и приговорен к трем годам колонии общего режима.