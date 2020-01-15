Дмитрий Медведев подал в отставку
новость из сюжетаПравительство России отправили в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России. Видеозапись с соответствующим заявлением опубликовал телеканал RT.
«В этих условиях, я полагаю, было бы правильно в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство в действующем составе подало в отставку», — заявил Медведев. Он также поблагодарил всех членов министров.
Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, напоминает агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности.