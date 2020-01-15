Появились кадры отставки правительства России. ВИДЕО

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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Медведев подал в отставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство России отправили в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России. Видеозапись с соответствующим заявлением опубликовал телеканал RT.

«В этих условиях, я полагаю, было бы правильно в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство в действующем составе подало в отставку», — заявил Медведев. Он также поблагодарил всех членов министров.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, напоминает агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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