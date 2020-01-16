Для главного долгостроя «тюменской матрешки» закупили холодильники и вешалки

Строительство больницы в Нижневартовске идет уже 12-й год Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Правительство Тюменской области провело 15 января аукционы на закупку инвентаря для главного долгостроя «тюменской матрешки» — больницы в Нижневартовске. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Строительство лечебного учреждения на 1100 мест идет уже 12-й год.

Согласно документам лотов, в будущую больницу должны поставить 55 бытовых холодильников на сумму 2,45 млн рублей, а также несколько сотен стеллажей и вешалок на сумму более двух миллионов рублей. На момент подготовки материала победители аукционов еще не определены — закупки находятся на этапе работы комиссии.

Крупнейший в Югре долгострой начали возводить еще в 2008 году, однако дважды приостанавливали строительство. Возобновить возведение больницы, которое ведется по программе «Сотрудничество», удалось только осенью 2019 года.