Владимир Жириновский выразил надежду на то, что часть чиновников из старого правительства перейдет новое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Из-за отставки правительства ничего плохого в России не произойдет. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице Twitter.

«Отставка правительства — это стандартная процедура. <…>Ничего плохого из-за этого в стране не произойдет», — написал он. Депутат отметил, что правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым работало хорошо. По словам Жириновского, новое правительство сформируют быстро, и оно будет выполнять новые задачи.

На видео, появившемся в интернете, лидер ЛДПР объясняет журналистам, что в Европе правительство уходит в отставку «бывает раз в год, бывает два раза в год». Он также сравнил отставку с разводом в семье. «Не очень приятно, когда семья распадается», — заявил депутат. Жириновский также выразил надежду на то, что часть чиновников из старого правительства перейдет в новое.

Помимо этого глава фракции подчеркнул, что кандидатуру нового премьер-министра будут выбирать по действующей на данный момент Конституции. То есть его будет утверждать президент и согласовывать Совет Федерации. Жириновский предположил, что на этот пост могут поставить министра финансов Антона Силуанова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова или одного из губернаторов, который «хорошо себя проявил».

Ранее после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию правительство ушло в отставку. А глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совета Безопасности.