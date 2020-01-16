Астролог из «Давай поженимся» предсказала отставку правительства

Астролог предсказала отставку Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Астролог программы «Давай поженимся» на «Первом канале» Василиса Володина еще в декабре предсказала отставку правительства и большие перемены в политической общественной жизни страны. На своей странице в Instagram она отметила, что ее прогнозы на 2020 год «соответствуют происходящему».

Все последние события января — убийство Сулеймани, конфликт Ирана и США, госпереворот в Абхазии, отставка российского правительства, а также жесткие установки, данные президентом Федеральному собранию — Володина считает «предсказанными». по прогнозу астролога, январь 2020 года станет для всего мира самым важным месяцем в нынешнем году. «С 10 по 15 января и сразу после этих дней у нас есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами — Власть и Контроль. А цель происходящего — разрешить проблемы, которые давно назрели и должны найти выход», — предсказывала астролог.

В астропрогнозе Володина также сообщило, что будет происходить «завинчивание гаек со стороны государства по отношению к гражданам». «Плутон — власть, сила и одновременно массовые коллективные процессы объединяются с Сатурном — жесткие структуры, порядок, государство в строгом знаке Козерога. Мы можем ожидать каких-то совершенно новых попыток государств, государственной машины обуздать социальные процессы. Новых законов, которые регламентируют жизнь большинства, коллективные процессы набирают обороты и кажутся неподъемно тяжелыми. Новые варианты принуждения и силовое управление, временами довольно грубое», — отметила астролог.

О том, что правительство РФ уходит в отставку, премьер Дмитрий Медведев заявил 15 января сразу после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого предложил изменить Конституцию. Путин выступил с благодарностью к членам правительства за совместную работу. При этом он отметил, что у политиков «не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина.