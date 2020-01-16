15 января 2020

Астролог из «Давай поженимся» предсказала отставку правительства

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Праймериз Единой России. Москва, портрет, медведев дмитрий
Астролог предсказала отставку Дмитрия МедведеваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Астролог программы «Давай поженимся» на «Первом канале» Василиса Володина еще в декабре предсказала отставку правительства и большие перемены в политической общественной жизни страны. На своей странице в Instagram она отметила, что ее прогнозы на 2020 год «соответствуют происходящему».

Все последние события января — убийство Сулеймани, конфликт Ирана и США, госпереворот в Абхазии, отставка российского правительства, а также жесткие установки, данные президентом Федеральному собранию — Володина считает «предсказанными». по прогнозу астролога, январь 2020 года станет для всего мира самым важным месяцем в нынешнем году. «С 10 по 15 января и сразу после этих дней у нас есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами — Власть и Контроль. А цель происходящего — разрешить проблемы, которые давно назрели и должны найти выход», — предсказывала астролог.

В астропрогнозе Володина также сообщило, что будет происходить «завинчивание гаек со стороны государства по отношению к гражданам». «Плутон — власть, сила и одновременно массовые коллективные процессы объединяются с Сатурном — жесткие структуры, порядок, государство в строгом знаке Козерога. Мы можем ожидать каких-то совершенно новых попыток государств, государственной машины обуздать социальные процессы. Новых законов, которые регламентируют жизнь большинства, коллективные процессы набирают обороты и кажутся неподъемно тяжелыми. Новые варианты принуждения и силовое управление, временами довольно грубое», — отметила астролог.

О том, что правительство РФ уходит в отставку, премьер Дмитрий Медведев заявил 15 января сразу после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого предложил изменить Конституцию. Путин выступил с благодарностью к членам правительства за совместную работу. При этом он отметил, что у политиков «не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина.

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«— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды? — Предсказанные, — сказал Роман.» Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу». ? Ставьте лайк ?? великому искусству Астрологии! Последние дни на ваших глазах происходят именно события ПРЕДСКАЗАННЫЕ. В частности, предсказанные мной лично. ? Мои прогнозы на новый год целиком и на январь-2020 опубликованы давным-давно: в журналах, на моем канале в Youtubе и в этой ленте. Каждый может зайти и убедиться в том, как они соответствуют происходящему - убийство Сулеймани, конфликт ИРАН-США на грани войны, президентский переворот в Абхазии, и, наконец, сегодняшняя отставка правительства РФ и новые довольно жесткие установки, данные Президентом Федеральному собранию. ? Особенно призываю убедиться тех, кто обожает кричать про то, что астрологи ничего не предсказывают заранее. Читайте! Привожу здесь лишь кусочки моих прогнозов: ? ?? грядущий январь … будет самым важным месяцем 2020-го года! Особенно по части ярких, значимых общественно-политических событий в России и в мире. ? ??… получается, что с 10 по 15 января и сразу после этих дней у нас есть все основания ждать важных ситуаций для всего земного шара.???? Их смысл будет тесно связан со словами – Власть и Контроль. А цель происходящего – разрешить проблемы, которые давно назрели и должны найти выход.???? ? ??Соединение Сатурна с Плутоном в знаке Козерога ? много говорит о завинчивании гаек со стороны государства по отношению к гражданам.  Плутон – власть, сила и одновременно массовые коллективные процессы объединяются с Сатурном – жесткие структуры, порядок, государство в строгом знаке Козерога. ? ??мы можем ожидать каких-то совершенно новых попыток государств, государственной машины обуздать социальные процессы. Новых законов, которые регламентируют жизнь большинства, коллективные процессы набирают обороты и кажутся неподъемно тяжелыми. Новые варианты принуждения и силовое управление, временами довольно грубое. ? Самое время сверить и свою личную жизнь с космическими часами, не правда ли? Ваш искусный часовщик, Василиса Володина. www.astrogift.ru ? #гороскоп #прогноз # мишустин # медведев #отставка #политика #василисаволодина #премьерминистр

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)

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