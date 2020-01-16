Елена Малышева оказалась поклонницей 18-летней Билли Айлиш Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева перепела хит известной американской исполнительницы 18-летней Билли Айлиш. Своим пением звезда эфира шокировала молодого человека, который стал гостем программы.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой», — оценила молодого гостя Малышева, а затем спросила у него: «Как тебе Билли Айлиш?». Затем ведущая попыталась спеть один из самых популярных хитов американской певицы.

«Хорошая», — только и произнес потрясённый пением ведущей юноша. «Хорошая. Мне тоже нравится», — поддержала его Елена Малышева. В соцсетях посчитали, что телеведущая уже стара для таких хитов, пишет Nation News.

Ранее Елена Малышева удивила зрителей программы, появившись в эфире в платье с собственным портретом.