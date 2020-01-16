По словам продюсера, коллектив возродится в новом качестве Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер, директор лейбла MALFA и уроженец Кургана Максим Фадеев пообещал поклонникам возрождение группы «Серебро». По его словам, группа качественно изменится.

«Отвечаю на многочисленные вопросы касаемо группы „Серебро“. Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более. Это будет совершенно другая история», — написал Фадеев в своем Instagram.

Продюсер подчеркнул, что в новых песнях коллектива музыка будет на высоте. Он также отметил, что «Серебро» откажется от исполнения старых песен, потому что «прошлое должно остаться в прошлом». Новый состав группы Фадеев раскрывать не стал, но добавил, что набирать его будет без помощи кастингов.

«Серебро» (SEREBRO) — российская поп-группа, которую Фадеев запустил в 2006 году. В ее первом составе выступали вокалистки Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году группа стала участницей конкурса «Евровидение», где ей удалось занять третье место.

За все время существования «Серебро» выпустило три полноценных альбома, одна из пластинок была записана на английском языке. Состав трио часто менялся — к 2019 году группу покинули Темникова и Серябкина, передает «Утро.ру». В итоге в коллективе остались только две певицы — Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова. Однако позже Фадеев расторг контракты со всеми участниками своего лейбла, напоминает портал «Дни.ру».