Новый перевозчик создадут на базе «дочки» «Аэрофлота» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новая авиакомпания на Дальнем Востоке, которая должна появиться по поручению президента РФ Владимира Путина, будет создана на базе дочерней компании «Аэрофлота» — «Аврора». Ожидает, что перевозчик будет эксплуатировать только российские самолеты, одним из которых может стать самолет L-410, созданный на Урале.

«Аврора» обслуживает дальневосточные маршруты уже сейчас. «Однако для покупки новых российских самолетов компании потребуется докапитализация из бюджета», — пишет « Коммерсант ». После этой процедуры «Аэрофлот» может убрать «Аврору» со своего баланса, но в авиакомпании эту информацию не подтвердили.

Инициативу, которая может расширить спрос на отечественную авиатехнику, уже поддержали в Ростехе, отметив, что сейчас создается линейка продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Однако также для осуществления перелетов, по информации издания, новой компании могут понадобиться самолеты L-410 производства «Уральского завода гражданской авиации», не входящего в периметр Ростеха.

По поручению президента России Владимира Путина правительству до конца января предстоит внести предложения по созданию региональной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, Белый дом должен определить, какие суда потребуются и в каком количестве.