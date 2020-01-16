Участники рабочей группы по изменению Конституции узнали о своем статусе в последний момент

Татьяна Мерзлякова вошла в состав экспертов, которые обсудят внесение изменений в Конституцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские политики и лидеры общественного мнения, которые предлагали формат работы над правками Конституции РФ, не знали о том, что войдут в состав соответствующей рабочей группы. Об этом «URA.RU» рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сразу после послания нас собрали с предложением обсудить, как вести рабочую группу. Я была в числе тех, кто выступал и вносил предложения по ходу работы над Конституцией. Говорила, что над обеспечением гласности, легитимности голосования надо думать уже сейчас», — заявила она в беседе с «URA.RU».

Она уточнила, что узнала о включении в состав рабочей группы 15 января около 22:00. Первое заседание состоится 16 января в 13:30 в государственной резиденции Ново-Огарево.

В состав рабочей группы по изменению Конституции вошли 75 человек, в том числе председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг, президент «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», депутат от Ямала Григорий Ледков и другие.