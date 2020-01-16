В Кургане приземлился первый самолет из Ханты-Мансийска

Такой рейс — первый в истории курганского аэропорта (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair совершил первый рейс из Ханты-Мансийска в Курган. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, самолет приземлился в 11:50 по местному времени.

«Рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск запустили впервые в истории. В направлении Курган — Ханты-Мансийск было продано 54 билета, в обратном направлении — 29 билетов (на момент написания материала — прим. ред.)», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе курганского аэропорта. Там также уточнили, что самолет прилетел в Курган на 40 минут раньше назначенного срока из-за попутного ветра. Самолеты компании Utair будут летать из Кургана в столицу ХМАО каждый четверг.

12 января открылся рейс Сургут — Курган — Сургут, который выполняют самолеты той же компании. На турбовинтовом лайнере АТR-72-500 прилетели 59 человек, а из Кургана улетели 45. Рейс осуществляется по четвергам и воскресеньям.