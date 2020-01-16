Власти «тюменской матрешки» вступили в борьбу за рождаемость после заявления Путина

Тюменский губернатор Александр Моор предугадал посыл президента РФ, вдвое увеличив размер маткапитала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Власти регионов «тюменской матрешки» начали соперничество за статистику по рождаемости. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в тюменском и югорском правительствах. Таким образом губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала отреагировали на послание президента РФ Владимира Путина, сделавшего акцент на демографии.

По словам собеседников агентства, задача — поднимать в регионах уровень рождаемости путем создания социальных благ — поставлена напрямую администрацией президента. Этот показатель станет одним из ключевых факторов оценки эффективности губернаторов. «В принципе во всех регионах „матрешки“ социальные задачи удачно решаются, но теперь от губернаторов стоит ждать новых креативных управленческих решений», — резюмирует инсайдер.

Оперативно уточнить в правительстве Ямала — будут ли власти принимать дополнительные меры для стимулирования рождаемости — не удалось. В департаменте соцразвития Тюменской области ответили, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом их эффективности. В департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что план по реализации послания президента будет утвержден до конца недели.

В какой-то степени главы «тюменской матрешки» предугадали посыл Путина. В декабре 2019 года в Тюменской области был введен региональный маткапитал за первенца — единовременная выплата в 150 тыс. рублей. Кроме того, власти подняли маткапитал за третьего и каждого и последующего ребенка с 40 до 100 тыс. рублей. На Ямале эта же выплата была увеличена с 350 до 500 тыс. рублей. В Югре размер местного маткапитала (116 тыс. рублей) остался прежним, но был расширен функционал его применения — теперь на выплату можно купить машину.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография», губернатор Тюменской области Александр Моор обещал до конца 2024 года построить 19 детсадов. Власти Ямала заявили о строительстве 18 таких учреждений, Югры — о 24 объектах.

В подготовке новости приняли участие Александр Яковлев и Дмитрий Завьялов