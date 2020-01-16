Лайнер, севший на недостроенной полосе в Москве, летел с Ямала

У самолета нет повреждений
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», который экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Домодедово, летел из вахтового ямальского поселка Сабетта. Об этом сообщает telegram-канал телеканала 360.
«В пресс-службе Домодедово подтвердили экстренную посадку самолета, летевшего рейсом Сабетта — Москва, на недействующую ВПП», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. Также сообщается, что у самолета нет повреждений.
Ранее стало отмечалось, что пока непонятно, как спасатели будут эвакуировать людей. Все дело в том, что к полосе не подведены никакие коммуникации.