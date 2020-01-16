Отставка правительства РФ привела к новым рискам для зауральских властей

Вадиму Шумкову будет сложнее выбивать деньги для региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Отставка правительства России может негативно сказаться на экономике Курганской области. Команда губернатора Вадима Шумкова рискует лишиться влиятельных лоббистов в кабинете министров, которые оказывали ей поддержку ранее, считают источники «URA.RU», близкие к властям региона.

«Министры, поддержавшие Шумкова перед выборами, в том числе [куратор региона и. о. вице-премьера Антон] Силуанов, находятся в подвешенном состоянии. Лоббистские возможности губернатора снизятся», — предположил инсайдер. Также отставка может затормозить работу с планом ускоренного социально-экономического развития региона, который в конце прошлого года зауральские власти внесли в правительство РФ.

«Такая ситуация возможна», — подтвердил «URA.RU» гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, сейчас задача премьер-министра Михаила Мишустина — найти деньги на обещания, озвученные в послании президента России Владимира Путина. А это грозит сокращением финансирования по некоторым региональным проектам: «У кого лоббисты останутся, те и будут „отбивать“ свои регионы». Эксперт отметил, что у Силуанова высокие шансы остаться в правительстве, но его лоббистские возможности снизятся.

«В период аппаратной турбулентности, который будет длиться некоторое время после ухода [экс-премьера Дмитрия] Медведева, работа с правительством осложнится. Никто не будет принимать решений в условиях неопределенности», — считает политолог Александр Безделов. Его коллега Андрей Шуклин, в свою очередь, отметил, что финансовую помощь Зауралье будет получать в любом случае независимо от состава правительства. «Вопрос в том, сможет ли Зауралье осваивать эти средства», — добавил он.