Новое выступление Путина сравнимо только с 2006-м годом

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Новое послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию оказалось беспрецедентным и по своему содержанию, и по форме. Перечисление задач, которые власть объявляет первоочередными, заняло час 17 минут. Это меньше двухчасового рекорда в 2018 году, когда были презентованы новые разработки оборонной промышленности, но это совсем не главное.

Послание стало главным событием начала 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послание 2020 года обещало быть особенным с самого начала. Во-первых, объявленная дата его оглашения — 15 января — стала беспрецедентно ранней (в 2019 году послание прозвучало 20 февраля, а в 2018-м — 1 марта). Во-вторых, в разгар новогодних каникул Путин дал комментарий агентству ТАСС, в котором раскрыл тему своего выступления — презентация мер, направленных на повышение благосостояния россиян. Ранее глава государства никогда не делал таких анонсов.

Третья особенность послания обнаружилась во время работы над ним, утверждает источник «URA.RU», участвовавший в этой работе. По его словам, первоначально к посланию все ведомства сдали свои отчеты о проделанной работе, справки по статистическим рекордам за год и планы на 2020-й. Структура послания планировалась традиционной: президент должен был сообщать об успехах в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, решении миграционного вопроса и так далее.

Но Владимир Путин сам изменил скелет своей речи, вычеркнув все позитивные оценки и сконцентрировавшись лишь на двух темах, по которым хочет добиться прорыва — повышение благосостояния россиян и преодоление демографической ямы, заложенной в 1997-99 годах (когда падение рождаемости было даже большим, чем в военном 1943-м).

По своей концентрированности на отдельных сверхзадачах это послание может быть сравнимо только с выступлением Владимира Путина в 2006 году, когда он презентовал идею «материнского капитала». Президент сам объяснил, почему пошел на все эти новшества. «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами готовы двигаться вперед. Зачастую они лучше знают, что нужно менять. Темпы изменений должны нарастать с каждым годом», — отметил глава государства.

Одним из главных новостей послания стала поддержка семей, начиная от рождения первенца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владимир Путин поставил перед властями задачу посвятить 2020 год борьбе с бедностью и улучшению демографической ситуации в стране. В связи с этим Владимир Путин заявил о начале выплат материнского капитала на первого ребенка, увеличении размера выплат на 150 тысяч рублей, установление дополнительных выплаты на детей с трех до семи лет. Это позволит семьям с двумя и более детьми решить проблему с жильем. «В целом семья с тремя детьми сможет вложить в решение проблемы более одного миллиона рублей», — отметил глава государства. Также было заявлено, что выплаты материнского капитала будут продлены до 2026 года.

Слова о необходимости улучшения благополучия граждан через усиление поддержки семей с детьми придали посланию в некотором смысле философский настрой. Так, Путин напомнил о важности воспитания. В связи с этим он предложил сделать доплаты всем классным руководителям страны в счет федерального бюджета в размере пять тысяч рублей. Президент отметил, что эти решения потребуют значительные финансовые вложения, необходимые поправки в бюджет он предложил правительству внести в максимально короткие сроки.

Размер материнского капитала будет увеличен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иной тон разговора объясняется и тем, что сама тема неудовлетворенности уровнем жизни имеет не только экономическое объяснение. По оценкам Всемирного банка, бедным в общепризнанном понимании в России признано 0,5%. Напомним, Всемирный банк в качестве измерения глобального уровня бедности для стран, сопоставимых по уровню развития с Россией, использует показатель в 5,5 доллара США в день. В России этот показатель вычисляется исходя из прожиточного минимума, который в среднем по стране равен 11 185 рублям. Однако, реальный уровень доходов россиян с 2014 года сократился на 6-7%, и по соцопросам бедными себя называют до 40% граждан.

Как и анонсировало наше агентство, Владимир Путин продолжил говорить о развитии бизнеса в оценках, которые прошлой осенью дал на конференции «Россия зовет!» «Мы можем вкладывать дополнительные доходы в развитие и национальную экономику», — убежден президент. Глава государства ждет окупаемости от ряда проектов: автомобильных обходов городов, строительства федеральных автотрасс. По его мнению, это станет толчком для развития бизнеса в регионах.

Отдельным акцентом в выступлении Владимира Путина стало заявление, что страна за прошедшие годы сформировала достаточные финансовые резервы для прорыва во многих сферах. Речь идет о накоплениях в Фонде национального благосостояния, объем которого превысил 7% от ВВП.

Было подтверждено внимание главы государства к нацпроектам. Он напомнил, что нацпроекты призваны выровнять условия жизни людей в регионах и должны реализовываться с учетом мнения граждан. Критике подверглось выполнение проекта по строительству яслей в регионах. Президент отметил, что намеченный план по строительству не был выполнен, и даже те ясли, которые уже были построены, еще не получили лицензий и не готовы принять детей. «Коллеги, так нельзя работать, ну вы чего?» — обратился президент к главам регионов.

Президент отдельно коснулся ситуации в здравоохранении, которая была магистральной в его работе во втором полугодии 2019 года. Путин акцентировал внимание аудитории на кадровой проблеме и необходимости ее решения. Он напомнил, что на оснащение медучреждений направят 550 млрд рублей, из которых 90% — это федеральные средства. Для того, чтобы укомплектовать их кадрами, президент предложил увеличить целевой прием в медицинские вузы: до 70% студентов на факультеты «лечебное дело», до 75% в педиатрии.

Трансляцию с интересом смотрели во всех уголках страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А его напоминание о закупке в Россию незарегистрированных лекарств было будто напоминанием сказанного ранее на встречах с правительством — не всегда при решении важных задач нужно действовать схематично и излишне прямолинейно.

Первые комментарии после оглашения послания показывают, что это не осталось незамеченным: внешнеполитические вопросы заняли в выступлении президента мизерное время, хотя даже из январских новостей видно, что Путину было чем похвастаться. При этом глава государства ответил на критику двухлетней давности, когда демонстрацию военной техники назвали началом гонки вооружений и милитаризации экономики. Сегодня Путин сказал о важности инвестиций в человеческий капитал, вниманию к воспитанию подрастающего поколения, проблемам семьи, благосостоянию россиян.

После этого глава государства затронул и другие ключевые для страны темы экологии, цифровизации и искусственного интеллекта, а также исторической памяти, о которую просто нельзя было не сказать в год празднования 75-летия Великой Победы.

К парламенту России с 2000 года Владимир Путин обращался 15 раз. Вместе с представителями обеих палат парламента, как и прежде на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор РФ, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, Госсовета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов.