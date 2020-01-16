Главврачам Прикамья урезали полномочия, касающиеся зарплаты медиков

Главные врачи Пермского края обязаны согласовывать с региональным министерством здравоохранения положение о зарплатах медиков. Эти поправки, которые утвердил губернатор Максим Решетников, вступили в силу в начале января 2020 года.
«Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Пермского края, подведомственных министерству здравоохранения, после слов «руководителем учреждения» дополнить словами «по согласованию с учредителем в установленном учредителем порядке», — сказано в тексте постановления правительства Прикамья.
В пресс-службе минздрава сообщили «URA.RU», что новый порядок необходим для усиления контроля за составлением штатного расписания. «Во избежание завышения количества штатных единиц и повышения эффективности и финансовой устойчивости учреждений», — пояснили в пресс-службе. При этом там не ответили на вопросы, как после этого изменится заработная плата медиков, в какой срок министерство должно провести согласование и должны ли сейчас все главврачи составить новые положения об оплате труда своих работников.
«URA.RU» рассказывало, что в главврач городской больницы № 6 уменьшил число коек в родильном отделении почти в два раза. Завотделением для новорожденных Ирина Петрова была понижена в должности. Замминистра Михаил Суханов посоветовал ей выпить с руководством по бокалу шампанского, а не поднимать из-за этого шум и не общаться с представителями медпрофсоюза «Альянс врачей».