В думе Екатеринбурга сорвалось заседание проблемной комиссии

Инициатором переноса заседания выступил глава думской комиссии Григорий Вихарев Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Заседание комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию, на котором планировалось рассмотреть один из проблемных вопросов — проект положения о нестационарной торговле (киосках), — не состоится в январе, сообщили источники «URA.RU» в представительном органе. Председатель комиссии Григорий Вихарев направил соответствующее уведомление председателю думы Игорю Володину.

В письме на имя спикера говорится, что заседание комиссии переносится на февраль «в целях комплексного и всестороннего изучения вопроса». Хотя ожидалось, что депутаты соберутся 21 января, (несмотря на то, что сам Вихарев находится в отпуске), а 28 января положение, из-за которого мэрии Екатеринбурга грозила прокурорская проверка, будет принято. Сам Володин заявил корреспонденту, что пока не видел письмо.

Получить комментарий Григория Вихарева на момент публикации не удалось — его телефон недоступен.

Как писало «URA.RU», в конце декабря мэрия Екатеринбурга не смогла договориться с депутатами гордумы о проведении внеочередного заседания, на котором депутаты должны были срочно принять положение об условиях нестационарной торговли. Этот документ должен был привести городские нормы в соответствие региональным.

Поскольку положение не было утверждено, ожидалось, что в начале 2020 года прокуратура проведет в мэрии проверку, чтобы выяснить причины непринятия положения. Главе города грозило административное взыскание, оппоненты мэра Александра Высокинского в дальнейшем хотели использовать это для его отставки. Однако областное правительство по просьбе Высокинского продлило для киоскеров сроки подачи заявок на заключение арендного договора без проведения торгов еще на полгода.