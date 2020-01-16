Появились кадры посадки на недостроенную полосу лайнера, летевшего с Ямала

Само воздушное судно не повреждено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились кадры посадки Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную полосу в Домодедово. Экстренную посадку заснял пассажир лайнера.

На кадрах видно, как самолет едет по строящейся взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел в 14.17 по московскому времени. Сейчас Росавиация изучает обстоятельства произошедшего, а Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. По словам авиакомпании, Домодедово организовало доставку пассажиров самолета в терминал, передает RNS . Само воздушное судно не повреждено.

Ранее стало известно, что самолет, совершивший экстренную посадку на недостроенную полосу в Москве, летел из вахтового ямальского поселка Сабетта. По предварительным данным, пострадавших нет.