Появились кадры посадки на недостроенную полосу лайнера, летевшего с Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Само воздушное судно не поврежденоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились кадры посадки Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную полосу в Домодедово. Экстренную посадку заснял пассажир лайнера.

На кадрах видно, как самолет едет по строящейся взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел в 14.17 по московскому времени. Сейчас Росавиация изучает обстоятельства произошедшего, а Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. По словам авиакомпании, Домодедово организовало доставку пассажиров самолета в терминал, передает RNS. Само воздушное судно не повреждено.

Ранее стало известно, что самолет, совершивший экстренную посадку на недостроенную полосу в Москве, летел из вахтового ямальского поселка Сабетта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...