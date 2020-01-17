Полковник запаса раскрыл, почему США избежали потерь при ракетном ударе Ирана

Пентагон сообщил о том, что 11 американских военнослужащих были контужены Фото: pixabay.com / Pixabay License

Соединенные штаты Америки были заранее предупреждены о ракетном ударе Ирана, поэтому не могли серьезно пострадать от обстрела своей базы. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. Ранее стало известно, что 11 американских солдат были контужены в результате атаки 8 января.

«Это ничего не значит, американцы были за шесть часов предупреждены об этом ударе и спрятали своих военнослужащих», — отметил эксперт. Он отметил, что Тегеран сам не желает вступать в открытое военное противостояние с США, а его ответ на убийство генерала Касема Сулеймани является «клоунадой, театральным представлением». «Многие в Иране радуются тому, что Сулеймани погиб, им это на руку», — говорит военный эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о том, что в результате ракетного удара Ирана по военной базе США 8 января никто из американских военных не пострадал. Позже в Пентагоне сообщили, что пострадавшие все-таки есть.