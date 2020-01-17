Евгений Куйвашев позвонил мэру Александру Высокинскому и попросил не обижать журналистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского «не обижать журналистов». Просьба была озвучена во время телефонного разговора на большой пресс-конференции главы региона.

Во время общения с приглашенными журналистами Куйвашева спросили о его оценке работы главы уральской столицы и конфликте мэрии и уральского портала 66.ru. Губернатор отметил, что видит старания мэра. «Команда Высокинского старается, мы помогаем, сегодня бюджет Екатеринбурга кратно увеличен, мы выкладываем серьезные деньги в развитие, инфраструктуру. Скажу, что это серьезные деньги. Что касается журналистов — я впервые слышу, сейчас могу позвонить. Позвонить?» — спросил Куйвашев, после чего набрал главу города.

«Александр Геннадьевич, вы написали заявление в полицию на журналистов?» — спросил губернатор, на что Высокинский ответил, что попросил полицию проверить материалы на состав преступления. В итоге Куйвашев прервал ответ мэра и попросил: «Значит так: журналистов обижать не надо, никаких заявлений писать не надо. Видишь, тебе все хлопают?» Высокинский ответил, что не будет обижать.

После этого глава региона отметил, что в таких конфликтах необходимо «садиться и разговаривать». «Александр Геннадьевич никаких журналистов обижать не будет. Я не позволю. Может, еще кому позвонить?» — пошутил губернатор.

10 января журналисты разместили рядом с разбитыми лампами в сквере за Оперным театром таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» и опубликовали колонку, в которой рассуждали о причинах уничтожения фонарей. Мэрия Екатеринбурга заявила о намерении обратиться в полицию. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что в курсе ситуации и доверяет позиции юристов.