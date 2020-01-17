16 января 2020
15 января 2020

После заявления Путина тюменские власти потратили миллионы из бюджета. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, пельвож, фельдшерско акушерский пункт, фап
В 2020 году тюменские власти оборудуют в регионе 41 модульный ФАПФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Два передвижных фельдшерско-акушерских пункта приобрели тюменские власти за счет федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Александра Моора. 15 ноября президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию потребовал завершить развертывание сети ФАП в стране до конца 2020 года.

Покупка обошлась в 29 млн рублей. Передвижные ФАПы будут работать в удаленных сельских территориях. Машины оборудованы аппаратом для измерения внутриглазного давления (предупреждение риска развития глаукомы), цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и другими приборами.

Во время послания депутатам тюменской облдумы в ноябре 2019 года губернатор Моор обещал, что в новом году в регионе будет установлен 41 модульный ФАП, а также девять передвижных медицинских комплексов. Приобретение оборудования ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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